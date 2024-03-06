Сотрудники Следкома РФ заглянули в Муромского дома ребенка в преддверии международного женского дня. Они поздравили сотрудниц учреждения от лица Александра Бастрыкина, вручили им цветы и

Сотрудники Следкома РФ заглянули в Муромского дома ребенка в преддверии международного женского дня. Они поздравили сотрудниц учреждения от лица Александра Бастрыкина, вручили им цветы и поблагодарили за заботу о детях-сиротах. Женщины, работающие в Доме ребенка, играют большую роль в жизни ребят, оставшихся без родителей. Такие дети нуждаются в большом количестве заботы и внимания. В Следкоме