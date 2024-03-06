Стали известны причины пожара на трассе М-12 в Собинском районе, где пострадал водитель
Во...
Стали известны причины пожара на трассе М-12 в Собинском районе, где пострадал водитель
Во Владимирской области сегодня ночью пострадал человек при пожаре грузового автомобиля. ЧП произошло в Собинском районе на трассе М-12.
Сообщение поступило на пульт дежурного около двух ночи. К тушению огня привлекались 4 единицы техники и 14 человек личного состава.
Причина - неисправность электросети автомобиля - сообщают в МЧС. Водитель получил незначительные ожоги.
Обстоятельства возгорания сейчас выясняются.