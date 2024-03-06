Трагедию, где погибла от яда семья в селе Энтузиаст прокомментировали в Следственном комитете по...

Трагедию, где погибла от яда семья в селе Энтузиаст прокомментировали в Следственном комитете по Владимирской областиТрагедия произошла в селе Энтузиаст в сентябре прошлого года. Сорокапятилетний мужчина, работающий на сельхозпредприятии, решил помочь семье своей племянницы морить тараканов. Он принес с работы особо опасный пестицид фосфид алюминия.В итоге от яда погибла вся семья - жена с мужем и двое их сыновей - двух и пяти лет, а так же соседка сверху - пожилая женщина и домашние животные. Работника сельхозпредприятия обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.Евгения Горина, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области:- Данное вещество применяется в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями. При этом мужчина не объяснил родственнице порядок использования вещества, его хранение в разных частях квартиры повлекло смерть от отравления летучим водородным соединением фосфора.