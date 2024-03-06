Перед судом предстанет 33-летняя уборщица из Гороховца.

Перед судом предстанет 33-летняя уборщица из Гороховца. Женщину обвиняют в краже 26 деревянных поддонов. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Преступление было совершено осенью прошлого года. Правоохранители выяснили, что дама стащила поддоны с территории, прилегающей к магазину, в котором она работала. Ущерб превысил 4 тыс. рублей.Отмечается, что на допросе обвиняемая во всём созналась и сообщила, что применяла похищенное добро в хозяйстве. В настоящее время уголовное дело в отношении гражданки передано в суд.