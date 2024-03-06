В Александрове перед судом предстанет жительница Подмосковья.

В Александрове перед судом предстанет жительница Подмосковья. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в январе текущего года в доме №11 на улице Коссовичей. В квартире обвиняемая выпивала вместе с сожителем и общим знакомым. Во время застолья вспыхнула ссора, и дама взялась за кухонный нож. Она несколько раз вонзила клинок к грудь, живот, спину и кисть сожителя.«Испугавшись содеянного, женщина сама вызвала скорую помощь», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент уголовное дело в отношении жительницы Подмосковья передано в суд. Сама фигурантка находится под стражей.