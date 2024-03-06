56-летний мужчина закупал контрафактный товар в интернете на протяжении нескольких лет. Запасы алкоголя он хранил в принадлежащих ему и супруге гаражах. Параллельно подозреваемый торговал

56-летний мужчина закупал контрафактный товар в интернете на протяжении нескольких лет. Запасы алкоголя он хранил в принадлежащих ему и супруге гаражах. Параллельно подозреваемый торговал этой паленкой. Как сообщили в Следкоме, в феврале этого года в гаражи нагрянули сотрудники ФСБ, они обнаружили там более 250 канистр и около 3,5 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Оперативники изъяли немаркированную