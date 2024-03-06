В Кольчугине экс-начальнику ОГИБДД вынесли приговор за «помощь» приятелю, задержанному за пьяное...

В Кольчугине экс-начальнику ОГИБДД вынесли приговор за «помощь» приятелю, задержанному за пьяное вождениеКольчугинским городским судом рассмотрено уголовное дело о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.Вечером 22 августа 2022 года два инспектора ДПС находились на дежурстве и остановили автомобиль под управлением местного жителя. Водитель оказался с явными признаками алкогольного опьянения.«Факт употребления спиртного мужчина не отрицал, от освидетельствования отказался. То есть, в действиях данного гражданина усматривались признаки административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.8 или ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.», - сообщили в пресс-службе Кольчугинского городского суда.Гражданин, лично знакомый с начальником ОГИБДД, позвонил ему и попросил помощи в решении вопроса. Тот, в свою очередь, не организовал работу по отстранению мужчины от управления транспортным средством, а в телефонном разговоре дал незаконное указание инспекторам не принимать меры по привлечению того к административной ответственности.В результате сообщение о правонарушении осталось укрытым от учета, а мужчина избежал ответственности.«Бывший начальник ОГИБДД ОМВД по Кольчугинскому району признан виновным по ст.33 ч.4-ст.285 ч.1 УК РФ (подстрекательство к использованию должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства).», - пояснили в пресс-службе Кольчугинского городского суда.В итоге приговором суда от 4 марта 2024 года ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с запретом занимать руководящие должности на государственной службе на срок 1 год.Фото: freepik.com