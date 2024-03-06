Об этом рассказали в Информационном центре прокуратуры Владимирской области.

В Коврове изъято контрафактных сигарет на 200 тысяч рублей. Об этом рассказали в Информационном центре прокуратуры Владимирской области.Папироски мужчина приобрёл в сентябре 2023 года. Более 1,6 тысячи пачек он планировал перепродать в помещении торговой точки, расположенной в городе.Так, сотрудниками ведомства утверждено обвинение в отношении местного жителя по статье 171, то есть, хранение в целях сбыта немаркированного табака. Уголовное дело уже рассмотрит ковровский мировой судья.