В Ковровском районе наказали подрядчика, который не выполнил обязательства по строительству автомобильной дороги «Доброград-Медынцево».

В Ковровском районе наказали подрядчика, который не выполнил обязательства по строительству автомобильной дороги «Доброград-Медынцево». Об этом рассказала региональной прокуратуры.Контракт на проведение работ на сумму более 95 млн рублей подписали с ООО «Байкал». Дорога должна была быть построена к 1 ноября прошлого года, однако на тот момент подрядная организация работы не завершила.В адрес гендиректора «Байкала» внесли прокурорское представление. Кроме того, на руководителя завели административное дело, по рассмотрению которого он был дисквалифицирован на полгода.«После вмешательства городской прокуратуры работы на объекте подрядчиком активизированы, в настоящее время строительство дороги завершено», - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.