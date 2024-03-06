Житель Ковровского района отсудил у организации, занимающейся, судя по всему, продажей мебели, 47 126 рублей за просроченную доставку компьютерного стола. Согласно договору, доставить товар

Житель Ковровского района отсудил у организации, занимающейся, судя по всему, продажей мебели, 47 126 рублей за просроченную доставку компьютерного стола. Согласно договору, доставить товар должны были в течение 40-95 дней. Однако покупатель стола так и не дождался. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, договор на покупку стола за 10 250 рублей заключили 5 августа 2022 года.