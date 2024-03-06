В Министерстве социальной защиты населения Владимирской области подвели итоги за 2023 год В...

В Министерстве социальной защиты населения Владимирской области подвели итоги за 2023 годВ областном министерстве соцзащиты подвели итоги за прошлый год. По оценке экспертов, наша область стала второй по качеству оказания услуг в социальной сфере.В фокусе внимания, неизменно, военнослужащие и семьи участников СВО. Для них в регионе действует 21 центр помощи. На постоянной связи с ними - кураторы. Свыше 10 тысяч услуг уже оказано.Антон Курбаков, управляющий Отделением Социального фонда РФ по Владимирской области:- Мы работаем с членами семей военнослужащих. Назначаем пенсии, пособия. Осуществляем выплаты ветеранам боевых действии. А также проводим социальную поддержку участников СВО, в части обеспечения, как я уже сказал, средств технической реабилитации, а также санаторно-курортного лечения.На повестке дня - и повышение продолжительности жизни. В области используют лучшие практики активного долголетия. Владимирский опыт высоко оценен экспертами и рекомендован в других регионах, 16 соцпроектов размещены на цифровой платформе "Смартека".Особое внимание правительство уделяет родителям, воспитывающим детей инвалидов. Для них запущена региональная информационная система "Территория возможностей", с функцией электронной регистратуры.А в Гусе-Хрустальном в рамках нацпроекта "Демография" для пожилых и инвалидов открыт жилой корпус на 130 мест. Также в регионе заработали два "Семейных многофункциональных центра" - в Коврове и Муроме. А в этом году они появятся в Гусь-Хрустальном и Александрове.2024 - объявлен Президентом России годом семьи. Потому главная тема - повышение рождаемости. В 2023-ем региональный материнский капитал начали получать семьи, в которых воспитывают трех и более детей. Кроме того, вместо земельного участка, многодетные семьи могут теперь получить сертификат на 250 тысяч рублей.Любовь Кукушкина - министр социальной защиты населения Владимирской области:- Мы ввели единственную в России альтернативную меру поддержки - на летний отдых многодетных семей сертификат. Более 100 миллионов уже практически раздали таким семьям. Сертификаты.