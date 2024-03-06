Экспозиция будет работать с 7 марта по 1 сентября.

Выставка "Гагарин. Дорога в космос", в основу которой легли воспоминания и архивные фотографии, откроется 7 марта в музее космонавтики в Москве, сообщила пресс-служба городского департамента культуры."К 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина в столичном музее космонавтики откроют выставку "Гагарин. Дорога в космос". Она будет работать с 7 марта по 1 сентября", - говорится в сообщении.Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, которую цитирует пресс-служба, в основу экспозиции легли архивные фотографии из фондов Музея космонавтики и воспоминания Юрия Гагарина. Историю его жизни дополнят картины советского быта, работы Александра Дейнеки и других художников. "Впервые в рамках выставки москвичи смогут увидеть форму полковника Военно-воздушных сил СССР, которую носил Юрий Алексеевич", - добавила Сергунина.Уточняется, что выставка построена на пересечении двух линий - истории личности и особенностей эпохи, в которой она развивалась. Посетителям предложат проследить основные этапы жизни: детство, годы Великой Отечественной войны, получение рабочей профессии, становление военным летчиком и полет в космос. Воспоминания Гагарина озвучили летчики-космонавты: дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов, Герой Советского Союза Александр Лавейкин, Герои России Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Сергей Кудь-Сверчков.Также гости выставки смогут увидеть жизнь простого советского человека сквозь призму изобразительного искусства 1930-1960-х годов. В столице впервые представят жанровые работы художников-соцреалистов из коллекции региональных музеев России. Для детей с 9 марта по 30 апреля будет организована познавательная программа. В подготовке экспозиции приняли участие Музей Москвы, Студия военных художников имени М. Б. Грекова, Пермская государственная художественная галерея, Саратовский областной музей краеведения и музей-заповедник "Дмитровский кремль".