В Петушинском районе поселок Болдино принял эстафету долгожданной газификации
Эстафету...
В Петушинском районе поселок Болдино принял эстафету долгожданной газификации
Эстафету долгожданной газификации принял Петушинский район. Тепло и комфорт пришли в несколько крупных населенных пунктов. Из поселка Болдино - Мария Городская.
- Чувствуется сразу такое давление, не то, что с балонного.
Валентина Александровна привыкает к тому, что газ в их доме совсем скоро станет обыденной вещью. Семь лет в обнимку с дровами и углём позади. И дома тепло, и чайник уже закипает.
Валентина Широкова, жительница посёлка Болдино:
- Топили до двух часов ночи практически. Утром встаёшь, всё равно прохладно. И ни грязи, ничего! А то зола, дрова, ну куда это дело годится. Всё-таки 21-й век, дожили!
Долгожданное голубое топливо пришло в посёлок и в деревню Болдино, а ещё в Сушнево-1 Петушинского района. Проектирование газопровода началось по требованию самих жителей.
Александр Курбатов, глава администрации Петушинского района:
- В 2019 году выразили такое желание начать процесс газификации. Начались вопросы, связанные с проектированием. Складывались денежными средствами. 50 процентов собрали с жителей, 50 процентов - областной и районный бюджеты.
На очереди - Сушнево-2. В Петушинском районе сейчас газом обеспечены 80 процентов городского и 50 процентов сельского населения.
Елена Семёнова, министр жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области:
- Мы идём опережающими темпами по газификации. 100 населённых пунктов в этом году должны получить газ. Таких цифр не было на моей памяти никогда.
Голубое топливо подводят бесплатно до границы домовладения. Правительство области выделяет субсидию на газификацию внутри участка и устройство внутридомовых коммуникаций - от сорока до ста тысяч рублей, в зависимости от льготной категории.
Алексей Конышев, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Владимир":
- Можно создать личный кабинет на нашем сайте и подать заявление через личный кабинет. Можно подать через МФЦ. Можно приехать к нам в офис в Петушки и воспользоваться услугой "Мобильный офис", который выезжает по заявкам наших жителей. Документов не так много нужно: на дом, на земельный участок. Паспорт и СНИЛС.
На ближайшие 5 лет утверждена действительно амбициозная программа - эстафету газификации должны подхватить около трёхсот населённых пунктов области.
Мария Городская, Андрей Синягин "Вести-Владимир"