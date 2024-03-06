В Петушинском районе поселок Болдино принял эстафету долгожданной газификации Эстафету...

В Петушинском районе поселок Болдино принял эстафету долгожданной газификацииЭстафету долгожданной газификации принял Петушинский район. Тепло и комфорт пришли в несколько крупных населенных пунктов. Из поселка Болдино - Мария Городская.- Чувствуется сразу такое давление, не то, что с балонного.Валентина Александровна привыкает к тому, что газ в их доме совсем скоро станет обыденной вещью. Семь лет в обнимку с дровами и углём позади. И дома тепло, и чайник уже закипает.Валентина Широкова, жительница посёлка Болдино:- Топили до двух часов ночи практически. Утром встаёшь, всё равно прохладно. И ни грязи, ничего! А то зола, дрова, ну куда это дело годится. Всё-таки 21-й век, дожили!Долгожданное голубое топливо пришло в посёлок и в деревню Болдино, а ещё в Сушнево-1 Петушинского района. Проектирование газопровода началось по требованию самих жителей.Александр Курбатов, глава администрации Петушинского района:- В 2019 году выразили такое желание начать процесс газификации. Начались вопросы, связанные с проектированием. Складывались денежными средствами. 50 процентов собрали с жителей, 50 процентов - областной и районный бюджеты.На очереди - Сушнево-2. В Петушинском районе сейчас газом обеспечены 80 процентов городского и 50 процентов сельского населения.Елена Семёнова, министр жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области:- Мы идём опережающими темпами по газификации. 100 населённых пунктов в этом году должны получить газ. Таких цифр не было на моей памяти никогда.Голубое топливо подводят бесплатно до границы домовладения. Правительство области выделяет субсидию на газификацию внутри участка и устройство внутридомовых коммуникаций - от сорока до ста тысяч рублей, в зависимости от льготной категории.Алексей Конышев, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Владимир":- Можно создать личный кабинет на нашем сайте и подать заявление через личный кабинет. Можно подать через МФЦ. Можно приехать к нам в офис в Петушки и воспользоваться услугой "Мобильный офис", который выезжает по заявкам наших жителей. Документов не так много нужно: на дом, на земельный участок. Паспорт и СНИЛС.На ближайшие 5 лет утверждена действительно амбициозная программа - эстафету газификации должны подхватить около трёхсот населённых пунктов области.Мария Городская, Андрей Синягин "Вести-Владимир"