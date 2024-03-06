В поселке Садовый Владимирской области торжественно открыли обновленный Дом Культуры Для жителей...

В поселке Садовый Владимирской области торжественно открыли обновленный Дом КультурыДля жителей поселка Садовый с первым весенним солнцем открыл свои двери Дом Культуры. Последние два года здание было на реконструкции. А теперь это - центр притяжения для детей и их родителей. Подробнее - Мария Артес.Символический очаг культуры замгубернатор Владимир Куимов передает многодетной семье Андреевых. Супруги родом из Ярославской области, в Садовом поселились недавно, и для детей (они у Андреевых очень творческие) местный Дом Культуры мгновенно стал вторым домом.Анна Андреева, жительница пос. Садовый:- У меня старшая сейчас ходит на пение, с 3 лет - на танцы. Подрастает мальчик, мой сын, который тоже будет заниматься пением и танцами, а потом дочка следом.Владимир Куимов - заместитель губернатора Владимирской области:- Мы это делаем для наших детей. Им ждать некогда. Они очень быстро вырастают. Это самое важное, самый важный критерий, которым мы руководствуемся, когда выбираем те или иные объекты.Полувековое здание ДК нуждалось в ремонте много лет. Жители поселка помнят, как было ДО. Обшарпанные стены, плесень, сырость, холод. Зимой детям приходилось заниматься в верхней одежде. Большой капремонт начался в 2022 году по госпрограмме "Развитие культуры", и растянулся на 2 года.Светлана Колбина, заместитель главы администрации муниципального образования Павловское:- В ходе демонтажных работ выявилось, когда стали снимать потолки, когда стали ремонтировать крышу, увидели, что чердачные перекрытия сгнили. Мы немножечко приостановили ремонт.На реконструкцию и переоснащение ДК было выделено свыше 50 миллионов рублей. На эти средства обновили фойе, две костюмерные, зрительный и танцевальный залы. Этажом выше оборудовали кружковые комнаты, в том числе - для самых маленьких. Появилась студия звукозаписи и , особая гордость, кулинарная мастерская.Кирилл Ларионов, житель пос. Садовый:- Готовить мне нравится. Да, в принципе. Мы сейчас испекли пряники, заливали глазурью. Делали бортики. Занимались кондитеркой. Мы готовим подарки к 8 марта для девочек.Одной из главных задач сотрудников ДК была - преобразовать здание и сделать его центром притяжения как молодежи, так и взрослых. И она, кажется, выполнена.Татьяна Кошелюк - главный администратор МКУК Павловский КДЦ:- У нас есть клубное формирование "Дети и родители". Мамы, папы вместе с детьми приходят. Дети поют, вот сейчас мы планируем их очень активно занимать чем-то. Пока они сидят, ждут, пока дети на репетиции, они будут чем-то заниматься.Теперь жителям поселка и близлежащих населенных пунктов некогда скучать. Если уж в условиях ремонта здесь ежегодно проводили порядка ста мероприятий, то сейчас артистам и гостям есть, где по-настоящему развернуться.- Тянется от Балтики и до Сахалина, дружная семья. Дружная Россия.Никита Тарбеев, Мария Артес, Андрей Беляков "Вести - Владимир"