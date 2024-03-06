В поселке Садовый Владимирской области торжественно открыли обновленный Дом Культуры
Для жителей...
В поселке Садовый Владимирской области торжественно открыли обновленный Дом Культуры
Для жителей поселка Садовый с первым весенним солнцем открыл свои двери Дом Культуры. Последние два года здание было на реконструкции. А теперь это - центр притяжения для детей и их родителей. Подробнее - Мария Артес.
Символический очаг культуры замгубернатор Владимир Куимов передает многодетной семье Андреевых. Супруги родом из Ярославской области, в Садовом поселились недавно, и для детей (они у Андреевых очень творческие) местный Дом Культуры мгновенно стал вторым домом.
Анна Андреева, жительница пос. Садовый:
- У меня старшая сейчас ходит на пение, с 3 лет - на танцы. Подрастает мальчик, мой сын, который тоже будет заниматься пением и танцами, а потом дочка следом.
Владимир Куимов - заместитель губернатора Владимирской области:
- Мы это делаем для наших детей. Им ждать некогда. Они очень быстро вырастают. Это самое важное, самый важный критерий, которым мы руководствуемся, когда выбираем те или иные объекты.
Полувековое здание ДК нуждалось в ремонте много лет. Жители поселка помнят, как было ДО. Обшарпанные стены, плесень, сырость, холод. Зимой детям приходилось заниматься в верхней одежде. Большой капремонт начался в 2022 году по госпрограмме "Развитие культуры", и растянулся на 2 года.
Светлана Колбина, заместитель главы администрации муниципального образования Павловское:
- В ходе демонтажных работ выявилось, когда стали снимать потолки, когда стали ремонтировать крышу, увидели, что чердачные перекрытия сгнили. Мы немножечко приостановили ремонт.
На реконструкцию и переоснащение ДК было выделено свыше 50 миллионов рублей. На эти средства обновили фойе, две костюмерные, зрительный и танцевальный залы. Этажом выше оборудовали кружковые комнаты, в том числе - для самых маленьких. Появилась студия звукозаписи и , особая гордость, кулинарная мастерская.
Кирилл Ларионов, житель пос. Садовый:
- Готовить мне нравится. Да, в принципе. Мы сейчас испекли пряники, заливали глазурью. Делали бортики. Занимались кондитеркой. Мы готовим подарки к 8 марта для девочек.
Одной из главных задач сотрудников ДК была - преобразовать здание и сделать его центром притяжения как молодежи, так и взрослых. И она, кажется, выполнена.
Татьяна Кошелюк - главный администратор МКУК Павловский КДЦ:
- У нас есть клубное формирование "Дети и родители". Мамы, папы вместе с детьми приходят. Дети поют, вот сейчас мы планируем их очень активно занимать чем-то. Пока они сидят, ждут, пока дети на репетиции, они будут чем-то заниматься.
Теперь жителям поселка и близлежащих населенных пунктов некогда скучать. Если уж в условиях ремонта здесь ежегодно проводили порядка ста мероприятий, то сейчас артистам и гостям есть, где по-настоящему развернуться.
- Тянется от Балтики и до Сахалина, дружная семья. Дружная Россия.
Никита Тарбеев, Мария Артес, Андрей Беляков "Вести - Владимир"