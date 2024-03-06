В результате пожара на федеральной трассе М-12 в Собинском районе пострадал один человек Ночью 6...

В результате пожара на федеральной трассе М-12 в Собинском районе пострадал один человекНочью 6 марта 2024 года на федеральной трассе М-12 в Собинском районе произошло возгорание грузовых автомобилей. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь пожара составила 23 квадратных метров.В результате пожара пострадал один человек.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 14 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области