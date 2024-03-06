В Вязниках правоохранители изъяли более 15000 пачек сигарет неизвестного происхождения.

В Вязниках правоохранители изъяли более 15000 пачек сигарет неизвестного происхождения. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Контрафактные табачные изделия находились в 4-х торговых точках, принадлежавших 28-летней бизнес-леди, а также в арендованном подвальном помещении. Общая стоимость контрафактной продукции превысила 1,9 млн рублей.В настоящий момент в отношении вязниковской предпринимательницы возбуждено уголовное дело. Сама фигурантка находится под подпиской о невыезде.