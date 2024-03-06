Напомним, громкая трагедия произошла в селе Энтузиаст в сентябре прошлого года. В квартире обнаружили мертвую семью из четырех человек. Погибла и соседка сверху. В случившимся

Напомним, громкая трагедия произошла в селе Энтузиаст в сентябре прошлого года. В квартире обнаружили мертвую семью из четырех человек. Погибла и соседка сверху. В случившимся правоохранители обвиняют родственника погибшей семьи. Мы писали о случившемся, правда, тогда большинство подробностей приходилось узнавать через собственные источники “Шестого канала”. Теперь дело расследовали и предоставили подробную официальную информацию. Как сообщили