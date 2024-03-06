Из Гусь-Хрустального отправили гуманитарную помощь

Гусь-хрустальный направил в зону спецоперации гумконвой, состоящий из трех автомобилей повышенной проходимости. Две из них были заполучены благодаря щедрости предпринимателей и друзей бойцов. Об этом сообщили в правительстве Владимирской области в среду, 6 марта.Кроме того, военнослужащие получат личные посылки от своих родных, аккумуляторы, тепловизорные прицелы, радиостанции, системы радиоэлектронной борьбы, а также траки для перевозки автомобилей и маскировочные сети.