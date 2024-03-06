Более двух тысяч жителей Владимирской и Ивановской областей пользуются сервисом «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Причем половина из них приобрели услугу в прошлом году. Рост спроса

Более двух тысяч жителей Владимирской и Ивановской областей пользуются сервисом «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Причем половина из них приобрели услугу в прошлом году. Рост спроса пришелся на октябрь-декабрь, а лидерами по количеству подключений стали Владимир, Иваново, Муром и Шуя. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях: «В 2023 году специалисты “Ростелекома” активно