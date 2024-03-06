Владимирцы могут приобрести билет на поезд для детей с 50% скидкой В холдинге «РЖД» девятый год...

Владимирцы могут приобрести билет на поезд для детей с 50% скидкойВ холдинге «РЖД» девятый год подряд запускают акцию «Счастливые каникулы», в рамках которой маленьким пассажирам предоставляют скидку в размере 50%.В период с 1 июня по 31 августа школьники от 10 до 17 лет могут воспользоваться специальном тарифом. Такая акция позволяет семьям сэкономить средства на организацию летнего отдыха.Скидка предоставляется при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов, включая фирменные, в некоторых "Ласточках", а также в купейных вагонах двухэтажных поездов.Продажа таких билетов стартовала 5 марта. Есть несколько способов приобрести их:- Через официальный сайт ОАО «РЖД».- С помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам»- В билетных кассах.Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях.Важно знать, что возраст ребенка определяется на день начала поездки. Также скидка не действует на предоставление постельного белья, а при проезде в двухэтажных купейных вагонах дополнительно взимается стоимость комплекса сервисных услуг.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений