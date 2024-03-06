4CQwVszH9pWwJjecD6S Владимирцы стали тратить больше времени на просмотр фильмов и...

4CQwVszH9pWwJjecD6SВладимирцы стали тратить больше времени на просмотр фильмов и сериаловПопулярность онлайн-кинотеатров в России растет: по итогам 2023 года общий интернет-трафик видеосервисов вырос почти на четверть в сравнении с 2022 годом. Общероссийская тенденция подтверждается и во Владимире - здесь рост онлайн-трафика кинотеатров составил почти 11%. Наплыв пользователей пришелся на конец года, когда онлайн-платформы выпустили наибольшее число премьер. Рост трафика на START и Wink, где состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в декабре у жителей Владимира достиг 65% в сравнении с ноябрем. В среднем российский пользователь ежемесячно тратит уже почти 19 часов времени на просмотр фильмов и сериалов, свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.В 2023 году абоненты потратили на российские онлайн-кинотеатры на 23% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Так, по итогам ноября совокупный трафик платформ Wink и START, где состоялся релиз киноленты, вырос на 13% в сравнении с предыдущим месяцем и на 64% в декабре.Основное ядро аудитории видеосервисов составляют миллениалы (25-35 лет), на которых приходится 51% посетителей. Второе и третье место между собой делят зумеры (17-25 лет) и абоненты 35-45 лет — 23% и 24% соответственно. Мужчины составляют около 56% от всей аудитории стримингов, они потребляют 52% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров.Женщины чаще выбирали контент на Wink и «Иви», где доля женской аудитории составила 57% и 55% от всех потраченных гигабайт. Мужская часть населения доминирует среди подписчиков Premier (61%). Больше всего пользователей онлайн-кинотеатров проживают в Москве и Санкт-Петербурге. В первую пятерку регионов также входят Самарская область, Краснодарский край и Башкирия.По данным START, из сериалов большинство россиян предпочитают смотреть драмы, а среди фильмов наибольшую аудиторию собирают комедии. При этом кратный рост также показали семейные сериалы – их аудитория увеличилась в 5 раз.Выросло и общее время, которое россияне тратят на просмотр кино. В 2023 году оно увеличилось на 21% и составляет теперь 18 часов и 41 минуту ежемесячно. Чаще всего пользователи смотрят контент онлайн-кинотеатров по Smart TV и через мобильные приложения, просмотр через браузер — лишь на третьем месте по востребованности.МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. МегаФон развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.Фото выкуплено МегаФоном на сервисе Shutterstock.РЕКЛАМА. ПАО «МЕГАФОН»