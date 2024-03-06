“Антон Коновалов – четырехкратный чемпион России по самбо!” – с гордостью сообщили в правительстве области. Владимирский спортсмен участвует в чемпионате России, который

“Антон Коновалов – четырехкратный чемпион России по самбо!” – с гордостью сообщили в правительстве области. Владимирский спортсмен участвует в чемпионате России, который проходит в Брянске. Соревнования собрали около 700 участников. Антон Коновалов победил в схватке с московским спортсменом Денисом Бакановым. За это он получил звание чемпиона России в весовой категории 98 кг. Теперь наш земляк