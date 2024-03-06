Владимирский самбист Антон Коновалов стал четырёхкратным чемпионом России Более 700 сильнейших...

Владимирский самбист Антон Коновалов стал четырёхкратным чемпионом РоссииБолее 700 сильнейших спортсменов со всей страны собрал чемпионат России по самбо, который проходит в Брянске.Владимирскую область на турнире представляют шесть спортсменов:Сергей Макаров и Илья Мешков из Владимира,Мурад Мирзоханов и Дарья Николаева из Коврова,Разим Кулиев из Александрова,Чемпион мира по самбо Антон Коновалов.Антон Коновалов – заслуженный мастер спорта России, четырёхкратный чемпион России, двукратный чемпион мира, чемпион Европы и победитель Кубка Европы по самбо.4 марта прошли финальные встречи первого дня соревнований. Антон Коновалов одержал победу в схватке с московским спортсменом Денисом Бакановым и стал чемпионом России в весовой категории 98 килограмм.Тем самым наш самбист завоевал право представлять страну на чемпионате мира и Играх Дружбы. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Это интересно!Владимирский спортсмен Антон Коновалов стал победителем финальной схватки на Чемпионате мира по самбоСпортсмены из Владимирской области показали отличные результаты на Чемпионате России по самбо среди мастеровФото: пресс-служба Правительства Владимирской области