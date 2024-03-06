Во Владимирской области сотрудникам Госавтоинспекции вручили ключи от 7 новых патрульных автомобилей.

Во Владимирской области сотрудникам Госавтоинспекции вручили ключи от 7 новых патрульных автомобилей. Об этом рассказала УМВД России по региону.Замначальника ведомства, полковник полиции Петр Бузин 4 марта передал ключи от машин начальнику региональной Госавтоинспекции Артуру Амосову.Отмечается, что новая техника поступила по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все машины прошли техосмотр, оснащены современным оборудованиям и полностью готовы для несения службы.