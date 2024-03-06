Об этом рассказали в официальном телеграм-канале регионального Правительства.

Власти подвели итоги конкурса сельских старост «Важные дела Владимирской области». Он был проведён по решению губернатора области. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале регионального Правительства.Всего было рассмотрено 69 заявок. По итогу, на первом месте – староста деревни Вежболово, что под Собинкой. Серебро у Нины Герасимовой из села Усолье Камешковского района, а бронза – у Людмилы Соколовой, старосты села Верхозерье Меленковского района.Победители получат по 50, 30 и 20 тысяч рублей, а бюджетам их населённых пунктов будет перечислено 200, 120 и 80 тысяч рублей соответственно.Кроме того, были отмечены в спецноминации «Гордость села» следующие люди: Александра Кашина (село Фоминки Гороховецкого района), Марию Паимцеву (село Борисово Муромского района), Анатолия Сидорова (село Ельтесуново Собинского района), Елену Трунникову (село Тащилово Гусь-Хрустального района), Надежду Чернышову (сёла Фёдоровское и Парковый Юрьев-Польского района) и Нину Шилову (деревня Поздняково Вязниковского района).