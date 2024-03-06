Устройства для оплаты проезда без кондуктора появились в некоторых троллейбусах города. Горожане уже успели опробовать новшество, которое, к слову, еще не заработало повсеместно. Новость о

Устройства для оплаты проезда без кондуктора появились в некоторых троллейбусах города. Горожане уже успели опробовать новшество, которое, к слову, еще не заработало повсеместно. Новость о появлении валидаторов разлетелась по соцсетям в минувший понедельник. И вот сегодня, 6 марта, в паблике “Владимир будущего” рассказали о том, что их читатель даже протестировал устройство. Оказалось, что оно уже