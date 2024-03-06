С 4 марта по 19 апреля 2024 года в столице 33-го региона проходит профилактическая акция «Опасный лёд», направленная на недопущение травматизма и гибели граждан на водных объектах.

С 4 марта по 19 апреля 2024 года в столице 33-го региона проходит профилактическая акция «Опасный лёд», направленная на недопущение травматизма и гибели граждан на водных объектах. Об этом рассказала администрации Владимира.В эти дни будет усилено наблюдение за местами зимней рыбалки. Также особое внимание обратят на несанкционированное появление на льду машин и людей.Кроме того, в рамках мероприятия специалисты различных ведомств встретятся с учащимися владимирских образовательных учреждений и расскажут им о правилах безопасного поведения.«Управление гражданской защиты города напоминает об опасности нахождения весной на льду водных объектов и об ответственности за нарушение правил охраны жизни людей», - говорится в сообщении мэрии.