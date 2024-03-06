На трассе Р-132 в черте региональной столице разбился Renoult Logan чёрного цвета.

Во Владимире на трассе Р-132, которую жильцы называют «Пекинкой», произошло ДТП. Инцидент случился 5 марта около 16:00. Как зафиксировал регистратор попутного автомобиля, обвиняемый резко набрал скорость для обгона, но потерял контроль.Как сообщает региональное управление ГИБДД, водитель разбившегося автомобиля был в состоянии опьянения. По факту происшествия идёт проверка. Обвиняемому назначена административная ответственность.