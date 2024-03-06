49-летнего бомжа, находившегося в федеральном розыске, задержали во Владимире 1 марта. Все началось, когда мужчина нашел на скамейке на улице забытый кем-то телефон. Недолго думая, он забрал

49-летнего бомжа, находившегося в федеральном розыске, задержали во Владимире 1 марта. Все началось, когда мужчина нашел на скамейке на улице забытый кем-то телефон. Недолго думая, он забрал находку и скрылся, сообщили в пресс-службе УМВД. Хозяйка телефона, 42-летняя жительница Владимира, обратилась в полицию, когда не смогла найти мобильник. Гаджет стоил 19 тысяч. Сотрудники МВД разыскали предполагаемого