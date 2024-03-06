Во Владимире продолжается расследование уголовного дела по факту происшествия в...

Во Владимире продолжается расследование уголовного дела по факту происшествия в троллейбусеПассажирка, упавшая в технологический люк, готовит иск - о возмещении морального вреда и материального ущерба. Почему стороны не пошли на мировую? Репортаж Кристины Ивановой.- Раньше все как-то быстро, бегом куда-то.Прежний ритм жизни Марина Буслаева восстановит нескоро. На полную реабилитацию, говорят врачи, уйдет минимум полтора года. И это при условии успешно проведенных операций. Их предстоит еще две. Тяжелой травмой ноги для жительницы Владимира обернулась обычная поездка в троллейбусе.Марина Буслаева, пострадавшая:- Просто развернулась, чтобы сесть и пролетела. Я даже не поняла, пролетела нога у меня туда в люк. Какой-то мужчина сзади приподнял меня. Я закричала, троллейбус через некоторое время остановился. И когда меня вытащили, у меня нога уже изрезана была.Жуткие боль и стресс, вспоминает женщина. Несколько дней она в тяжелом состоянии провела в реанимации. Благо, удалось спасти коленный сустав. Когда перевели в палату, пострадавшую навестили представители муниципального "Владимирпассажиртранса" - транспортный провал случился на их линии.- И никакую компенсацию вам не предлагали?- Нет, ничего не предлагали.Конкретные суммы действительно не назывались. Но, в целом, договориться "на берегу" пытались, говорят в мэрии.Алексей Алёкин, начальник отдела взаимодействия со СМИ УПСО администрации г.Владимира:- Было предложено заключить мировое соглашение, но родственники пострадавшей изъявили желание общаться через юридические службы.Елена Кулакова, адвокат пострадавшей:- Я не знаю ни о каком мировом соглашении. Во всяком случае, ничего из письменных каких-либо доказательств потерпевшей представлено не было. И хочу заметить, что у нас идет уголовный процесс, а не гражданский.Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Иск готовится - он будет предъявлен, как только в деле появится обвиняемый. А его официально пока не установили. Экспертиза злополучного троллейбуса продолжаетсяМарина Буслаева, пострадавшая:- Владимирпассажиртранс должен обратить внимание. Все-таки этот суд должен как-то на то, что у них происходит. Потому что пострадать могут все, кто угодно. Не дай бог, дети.Какой будет сумма иска - вопрос открытый. Материальный ущерб, говорит пострадавшая, не меньше 300 тысяч. Моральный оценить сложно.Кристина Иванова, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"