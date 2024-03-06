Жителей города приглашают принять участие в городском конкурсе скворечников «Весенний перезвон-2024». Предлагается своими руками создать яркую и полезную для птиц поделку. Участвовать могут

Жителей города приглашают принять участие в городском конкурсе скворечников «Весенний перезвон-2024». Предлагается своими руками создать яркую и полезную для птиц поделку. Участвовать могут как отдельные авторы, так и целые коллективы. Для этого необходимо смастерить скворечник и привезти его вместе с заявкой до 29 марта в администрацию Центрального парка культуры и отдыха. Победители будут определены в