Во Владимирской области мошенники продолжают похищать деньги у доверчивых пенсионеров В...

Во Владимирской области мошенники продолжают похищать деньги у "доверчивых" пенсионеровВ отношении 18-летнего жителя Вязников утверждено обвинительное заключение.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина договорился с неизвестным лицом о хищении денежных средств граждан.Преступники действовали по единой мошеннической схеме: неизвестное лицо осуществляло телефонные звонки, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщало им заведомо ложные сведения о совершенных их родственниками дорожно-транспортных происшествиях.Чтобы избежать уголовной ответственности, потерпевшим предлагалось заплатить деньги, которые передавались осужденному. Обвиняемый по договоренности с неустановленным лицом переводил их на указанные счета, оставляя себе заранее оговоренный процент от суммы."Таким образом, у двух пенсионерок злоумышленниками похищено свыше 350 тыс рублей, ещё одна потерпевшая готова была отдать преступникам 400 тыс рублей, но вовремя спохватилась и передумала отдавать деньги", - пояснили в ведомстве.Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд.Фото: нейросеть