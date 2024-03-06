Во Владимирской области пропал мужчина Поисковый отряд «Лиза Алерт» Владимирской области сообщил о...

Во Владимирской области пропал мужчинаПоисковый отряд «Лиза Алерт» Владимирской области сообщил о пропаже пенсионера.С 3 марта 2024 года местонахождение 68-летнего Олега Артемьевича Албутова из микрорайона Вербовский в городе Муроме — неизвестно.Волонтеры сообщают: мужчина нормального телосложения, ростом 172 сантиметра, с седыми волосами. У пропавшего серый цвет глаз, также он носит бороду и усы.Последний раз, когда его видели, он был одет в черную куртку, черные спортивные брюки с белыми лампасами. На ногах были черные ботинки, а на голове кепка.Олег Албутов может находиться в вашем районе.Инфорг: HeadHunter (Татьяна) +7-919-005-16-45