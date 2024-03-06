Во Владимирской области проходят командно-штабные учения МЧС Совместно с органами власти спасатели...

Во Владимирской области проходят командно-штабные учения МЧССовместно с органами власти спасатели отрабатывают сценарии чрезвычайных ситуаций в периоды половодья и природных пожаров.По одной из легенд большая вода накануне затопила микрорайон Собинки, отрезав от суши сто домов и свыше четырехсот человек. Алгоритмы сбора личного состава, процесса погрузки техники спасатели отработали на базе Специализированной части.На озере Спасское прошли спуски водолазов и тренировки по спасению утопающих. А в самой Собинке местные соцслужбы отрепетировали порядок помощи и предоставления выплат гражданам, пострадавшим от половодья.