Из областного бюджета выделят средства на восстановление трёх родников.

Во Владимирской области отремонтируют три родника. В список вошли Казанский, который находится на улице Верхняя Дуброва в региональной столице, Никольский и Киржачский в Камешковском районе. Все трое являются природным достоянием области.На ремонт лестниц и малых архитектурных форм из бюджета области отложено 6 миллионов рублей. Восстановление родников планируется осуществить в ближайший год.