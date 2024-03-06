В регион прибыли 8400 доз вакцины против пневмококковой инфекции. До конца года ожидается поставка еще 3000 доз, сообщили в правительстве области. Игорь Петряков, главный внештатный пульмонолог

В регион прибыли 8400 доз вакцины против пневмококковой инфекции. До конца года ожидается поставка еще 3000 доз, сообщили в правительстве области. Игорь Петряков, главный внештатный пульмонолог регионального Минздрава Пневмококковая инфекция – коварная. Она может стать причиной возникновения тяжёлой пневмонии, менингита. Поэтому советую гражданам, в первую очередь из групп риска, привиться. Иммунизация позволит защититься от тяжёлых