Житель Киржача собирался продать 3 тысячи бутылок и 250 канистр контрафактного алкоголя Сотрудники...

Житель Киржача собирался продать 3 тысячи бутылок и 250 канистр контрафактного алкоголяСотрудники УФСБ России по Владимирской области выявили и задокументировали противоправную деятельность жителя Киржача.В январе 2024 года с помощью мессенджера мужчина приобретал у неустановленных лиц контрафактную алкогольную продукцию. Фигурант хранил и перевозил немаркированный алкоголь в особо крупном размере. Спиртное без акцизных и без специальных федеральных марок он собирался продавать на территории региона.Во взаимодействии с СУ СК России по Владимирской области противоправная деятельность злоумышленника 1967 года рождения была оперативно пресечена. Из незаконного оборота изъято более 3 тысяч бутылок и 250 канистр немаркированной алкогольной продукции на общую сумму более 1 млн. рублей.«По результатам переданных материалов ОРД в отношении указанного гражданина СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК России.», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Владимирской областиФото: пресс-служба УФСБ России по Владимирской области