Жителей Ярославля, похитивших 70 миллионов рублей приговорили к тюремному заключению
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Жителей Ярославля, похитивших 70 миллионов рублей приговорили к тюремному заключению
В Александровском городском суде был вынесен приговор в отношении трех жителей Ярославля, обвиняемых в краже более 70 миллионов рублей.
Хищение организовала компания из пяти человек, но на скамье подсудимых были не все. Двух личностей установить пока не удалось.
В августе 2020 года один из подсудимых работал водителем в коммерческой организации. Он узнал о перевозке крупной суммы денег, принадлежавших учредителю общества. Разработав план хищения, фигурант привлек к участию своего приятеля, который позвал знакомого, а тот, в свою очередь, - еще двух соучастников.
Мужчины «замаскировали» свои лица медицинскими масками и отправились на одну из заправок Александровского района. Из салона припаркованного автомобиля они тайно похитили коробку с денежными средствами, после чего скрылись с места преступления.
Результатом осуществления такого «гениального» плана стал приговор суда. Организатору назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 3 месяца, остальным подсобникам — 3 года и 9 месяцев, с отбыванием в колонии общего режима.
«Исковые требования потерпевшего о возмещении материального ущерба, причиненного в результате преступления, удовлетворены.», - сообщили в пресс-службе Александровского городского суда.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений