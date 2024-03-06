Жителей Ярославля, похитивших 70 миллионов рублей приговорили к тюремному заключению В...

Жителей Ярославля, похитивших 70 миллионов рублей приговорили к тюремному заключениюВ Александровском городском суде был вынесен приговор в отношении трех жителей Ярославля, обвиняемых в краже более 70 миллионов рублей.Хищение организовала компания из пяти человек, но на скамье подсудимых были не все. Двух личностей установить пока не удалось.В августе 2020 года один из подсудимых работал водителем в коммерческой организации. Он узнал о перевозке крупной суммы денег, принадлежавших учредителю общества. Разработав план хищения, фигурант привлек к участию своего приятеля, который позвал знакомого, а тот, в свою очередь, - еще двух соучастников.Мужчины «замаскировали» свои лица медицинскими масками и отправились на одну из заправок Александровского района. Из салона припаркованного автомобиля они тайно похитили коробку с денежными средствами, после чего скрылись с места преступления.Результатом осуществления такого «гениального» плана стал приговор суда. Организатору назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 3 месяца, остальным подсобникам — 3 года и 9 месяцев, с отбыванием в колонии общего режима.«Исковые требования потерпевшего о возмещении материального ущерба, причиненного в результате преступления, удовлетворены.», - сообщили в пресс-службе Александровского городского суда.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений