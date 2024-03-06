Перед судом предстанет житель Гусь-Хрустального района. Мужчину обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений, совершённой в особо крупном размере.

Перед судом предстанет житель Гусь-Хрустального района. Мужчину обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений, совершённой в особо крупном размере. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители летом прошлого года выявили факт нелегальной рубки леса в Гусь-Хрустальном районе за пределами отведённой арендатору делянки. Было установлено, что лесозаготовительные работы здесь осуществлял обвиняемый вместе с нанятыми специалистами.«Достоверно зная о необходимости рубки в пределах отведенной делянки и установленных объемов, обвиняемый привлек лесорубочную бригаду, не осведомленную о его преступных намерениях», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Фигурант спилил 139 деревьев разных пород. Нанесённый превысил 400 тыс. рублей.В настоящее время уголовное дело передано в суд.