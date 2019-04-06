Обвинение защитнику главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского предъявила украинская Генпрокуратура. Адвокат Андрей Доманский обвиняется в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника Древний Киев.

Обвинение защитнику главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского предъявила украинская Генпрокуратура. Адвокат Андрей Доманский обвиняется в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев".Доманский подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 233, частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко пояснил, что Доманский подозревается в том, что в составе группы лиц по предварительному сговору совершил незаконную приватизацию коммунальной собственности территориальной общины города Киева в пользу оффшорной компании. А затем совершил ее легализацию путем продажи резиденту Украины. Так пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины написал на своей страничку в Facebook.Заместитель генерального прокурора Украины вручил обвинительное представление на Доманского адвокату Руслану Берещенко.Главного советника департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Сергея Морозова отрицательно ответил на вопрос, было ли обсуждение обмена Кирилла Вышинского на украинских граждан.Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста с двойным – российским и украинским гражданством — заподозрили в госизмене и поддержке народных республик Донбасса. Максимальное наказание по этой статье на Украине — до 15 лет лишения свободы.Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Кремль считает, что Вышинского арестовали за осуществление своих профессиональных журналистских обязанностей. Серьезное беспокойство в связи с действиями Киева выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ в связи с "делом" Вышинского призвал Киев генсек ОБСЕ Томас Гремингер.