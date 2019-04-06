Гонки, парковка в неположенных местах и аварии, в том числе с тяжелыми травмами: более 21700 случаев нарушений дипломатами правил дорожного движения зафиксировала полиция Берлина в прошлом году. Лидируют в списке нарушителей представители дипкорпуса США. Они же обладают самым большим дипломатическим автопарком в немецкой столице.

Гонки, парковка в неположенных местах и аварии, в том числе с тяжелыми травмами: более 21700 случаев нарушений дипломатами правил дорожного движения зафиксировала полиция Берлина в прошлом году. Лидируют в списке нарушителей представители дипкорпуса США. Они же обладают самым большим дипломатическим автопарком в немецкой столице: на американцев зарегистрированы 264 автомобиля, далее идут представители России (158) и Китая (115).За небольшими странами вроде Гондураса, Доминиканской республики или Сомали, напротив, закреплено всего по одному автомобилю, а общее число зарегистрированных дипломатических автомобилей в Берлине по состоянию на 15 марта составляло 2706.В 2018 году дипломатические автомобили там стали участниками 79 дорожно-транспортных происшествий. В 27 из этих ДТП пострадали люди: 32 человека легко, двое — серьезно. В 50 случаях водители скрылись с места происшествия, сообщает немецкий таблоид Bild.Конкретных цифр по количеству нарушений дипломатами отдельных стран не приводится. Однако известно, что помимо США частыми виновниками нарушений в прошлом году становились также представители Греции и России. Замыкают пятерку лидеров Йемен и Казахстан.