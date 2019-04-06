Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова посчитала странной идею продажи спиртного в учреждениях культуры. Это инициатива Минкультуры, которое сочло такое ограничение ущемлением прав организаций культуры и их посетителей.

Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова посчитала странной идею продажи спиртного в учреждениях культуры. Это инициатива Минкультуры, которое сочло такое ограничение ущемлением прав организаций культуры и их посетителей.Сейчас закон допускает продажу алкоголя только в парках, концертных и театральных залах.Антонова подчеркнула, что это просто смешно, неужели в Москве мало других мест. К примеру, в Пушкинском музее маленький буфет, неужели там будут совсем рядом пить алкоголь взрослые и сок – дети? А ведь половина посетителей – это дети.Министерство немного помешалось на заработке, заключила Антонова. Вопросы выручки и количества пришедшего народа не главные, передает РИА Новости.