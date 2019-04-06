Крайне противоречивая история о возможном переходе чемпиона мира в составе сборной Франции Антуана Гризманна из мадридского Атлетико в Барселону получила новый поворот: инсайдеры сообщают, что француз дал согласие на переход, хотя всего несколько дней назад Барса отказалась от продолжения переговоров.

Крайне противоречивая история о возможном переходе чемпиона мира в составе сборной Франции Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико" в "Барселону" получила новый поворот: инсайдеры сообщают, что француз дал согласие на переход, хотя всего несколько дней назад "Барса" отказалась от продолжения переговоров.Как уже сообщали 33Live.RuRu, каталонский клуб давно пытается переманить Гризманна в свое лоно. Еще минувшим летом, когда сумма отступных за француза составляла 200 млн евро, "Барса" готовила вполне конкретное предложение по трансферу.Тогда сам Гризманн решил подождать еще как минимум сезон, хотя новый контракт с "матрасниками" подписал до лета 2023 года. Впрочем, новое соглашение предусматривает, что сумма отступных уже нынешним летом снизится на 80 млн евро. И "Барселона" была готова сделать французу и его клубу новое предложение.Но параллельно с этими слухами в прессу просочились данные, что ни сам Гризманн, ни клуб из столицы Каталонии не собираются договариваться. И вроде бы все затихло. Но – буквально на неделю. И вот уже телеканал La Sexta сообщает: переговоры возобновлены и Гризманн согласен летом перейти в "Барсу".