Иран не будет молчать в ответ на внесение США иранского Корпуса стражей Исламской Революции в список террористической организаций

Иран не будет молчать в ответ на внесение США иранского Корпуса стражей Исламской Революции в список террористической организаций, заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Хишматоллы Фалахатпише.Как заявил депутат агентству Mehr в субботу, Иран внесет Вооруженные силы США в аналогичный список наравне с террористами ИГ (запрещена в РФ).The Wall Street Journal ранее проинформировала читателей, что Белый дом может причислить КСИР к террористам 8 апреля.