Составлен рейтинг самых популярных имен для новорожденных в России. Согласно данным региональных органов ЗАГС за 2013, 2015 и 2016-2018 годы, самым популярным именем в стране стал Артем. Это имя выбрали родители в 34 регионах.

Составлен рейтинг самых популярных имен для новорожденных в России. Согласно данным региональных органов ЗАГС за 2013, 2015 и 2016-2018 годы, самым популярным именем в стране стал Артем. Это имя выбрали родители в 34 регионах.Имя Александр сыновьям чаще других давали в десяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, пишет RT.Девочек чаще всего называли именем София (21 регион), среди которых Москва, Якутия, Мурманская область. В тройке — Анастасия (десять регионов) и Виктория (девять).В числе самых популярных имен в российских регионах встречаются также Арина (Астраханская область), Ксения (Вологодская область), Аделина (Башкортостан), а у мальчиков — Максим (Чувашия), Роман (Иркутская область).Ранее был опубликован список необычных имен, которые давали родители своим новорожденным детям. Так, в Москве подрастают Дональд, Уолтер, Яго, Томислав и Арамис. Самыми редкими именами, которые москвичи давали девочкам, стали Семирамида, Камелия, Хлоя, Лолита, Ляля, Джульетта и Герда.