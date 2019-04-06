Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж потребовал от властей Швеции компенсировать ему расходы на адвокатов.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж потребовал от властей Швеции компенсировать ему расходы на адвокатов, пишет ТАСС. Судебные издержки Ассанж оценил в миллион долларов. Как указал Ассанж в заявлении в Верховный суд Швеции, ему пришлось оплачивать услуги адвокатов в Швеции, Великобритании и Эквадоре, а также рассылать запросы в ООН и другие международные организации."Принципиально важно, чтобы люди, которые в течение нескольких лет подозревались в совершении преступлений, получали компенсацию расходов", — заявил один из адвокатов Ассанжа Пер Самуэльсон.Ранее в подобных исках Ассанжу отказали окружной и апелляционный суды.В Швеции основателя Wikileaks обвиняли в "принуждении к сексу", домогательстве и изнасиловании. В мае 2017 года прокуратура Швеции отказалась от расследования в отношении Ассанжа.С июня 2012 года создатель Wikileaks укрывается в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать депортации в США.