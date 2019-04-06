Руководство футбольного клуба Барселона собирается предложить форварду сборной Аргентины Лионелю Месси пожизненный контракт, при том что действующее соглашение 31-летнего нападающего рассчитано еще на два года.

Руководство футбольного клуба "Барселона" собирается предложить форварду сборной Аргентины Лионелю Месси пожизненный контракт, при том что действующее соглашение 31-летнего нападающего рассчитано еще на два года."Мы хотим, чтобы у Лионеля была действительно долгая карьера, чтобы мы могли продолжать получать удовольствие от его игры, – заявил президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу в интервью ESPN. – Месси удалось разрушить границы футбольного сознания, абсолютно все восхищаются им, болельщики других команд аплодируют ему стоя".Бартомеу заявил, что Месси – игрок одной команды и в ближайшее время сядет с ним за стол переговоров о новом контракте: "У него еще два года по текущему контракту. Мы бы хотели, чтобы его отношение с "Барсой" длились вечно, даже после того, как он завершит карьеру"Напомним, Месси – рекордсмен "Барселоны" по количеству голов, аргентинец за каталонский клуб забил 594 мяча. Недавно Лионель превзошел рекорд Андреса Иньесты (677 против 676) по количеству матчей, проведенных за "сине-гранатовых" и уступает по этому показателю только Хави (767).