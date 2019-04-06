Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов побеседовал с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. Телефонный разговор состоялся 5 апреля по инициативе ливийской стороны.

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов побеседовал с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. Телефонный разговор состоялся 5 апреля по инициативе ливийской стороны, сообщается на сайте МИД России.Маршал Хафтар рассказал о предпринятых в последние дни действиях Ливийской национальной армии, подчеркнув: они направлены на активизацию борьбы с присутствующими в различных частях Ливии, в том числе в районе столицы Триполи, террористическими и экстремистскими группировками. Последние опасны для стабильности ливийского общества и препятствуют реализации договоренностей о налаживании устойчивого межливийского политического процесса и диалога с целью формирования единых эффективных государственных органов управления.Михаил Богданов, в свою очередь, подтвердил принципиальную позицию России в поддержку политических методов решения всех спорных вопросов в ливийском обществе, а также посреднических шагах на этом направлении со стороны ООН и спецпредставителя генсека этой организации по Ливии Гассана Саляме. В разговоре также отмечалась необходимость консолидации усилий в борьбе с терроризмом и экстремистской идеологией. Ранее сегодня командование Ливийской национальной армии сообщило, что бойцы Хафтара полностью захватили международный аэропорт Триполи.В Ливии царит двоевластие, напоминает РИА Новости: на востоке заседает избранный парламент, а в Триполи, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части Ливии действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром. Затянувшийся кризис в Ливии — результат вмешательства НАТО, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью египетской газете "Аль-Ахрам".