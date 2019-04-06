Украина находится под руководством фейковых государственных лидеров, борьбу за президентское кресло Петр Порошенко и Владимир Зеленский свели к абсолютному бардаку, считает политолог Сергей Михеев.

Украина находится под руководством фейковых государственных лидеров, борьбу за президентское кресло Петр Порошенко и Владимир Зеленский свели к абсолютному бардаку, считает политолог Сергей Михеев.Выступая в эфире программы "Кто против?" эксперт признался, что это шоу, которое они выдают за "торжество демократии", вызывает у него смешанные чувства, потому что революция украинской политической мысли напоминает ему передвижной цирк-шапито.По словам Михеева, кандидаты на пост главы Украины — некомпетентные политики, и никакие проблемы они эффективно решить не смогут."Украина — это фейковые лидеры и государственность. Ни к чему другому, кроме как к шоу, они свести и не могли. И они не в состоянии выполнить серьезные задачи: наладить отношения с соседями, строить экономику. Поэтому все это действо будет все больше и больше смещаться в сторону цирка-шапито", — пояснил телеведущий.Кроме того, подчеркнул Михеев, проблема состоит в том, что главным пострадавшим от этого шапито будет сам украинский народ.