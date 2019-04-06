Трехлетний мальчик вырвался из рук мамы на пешеходном переходе в Тарко-Сале и тут же угодил под колеса машины. Малыша доставил в больницу водитель следовавшего позади автомобиля, регистратор которого и запечатлел момент ДТП.

Трехлетний мальчик вырвался из рук мамы на пешеходном переходе в Тарко-Сале (ЯНАО) и тут же угодил под колеса машины. Малыша доставил в больницу водитель следовавшего позади автомобиля, регистратор которого и запечатлел момент ДТП.Авария произошла около 19:10 4 апреля на улице Геологов, когда женщина с двумя детьми пересекала дорогу по "зебре". Неожиданно ее сын бросился вперед, не заметив двигавшуюся по встречной полосе легковушку. Владелец последней не успел среагировать, и машина сбила ребенка.Водитель следовавшей позади машины решил не дожидаться медиков, а самостоятельно отвезти пострадавшего в больницу. Несмотря на крики и плач, он сохранял самообладание, быстро усадил маму с детьми в салон, наказал попавшему в ДТП автовладельцу оставаться на месте, а сам, непрерывно нажимая на клаксон, быстро поехал в травмпункт.До больницы он добрался менее чем за 10 минут. У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга, кровоизлияние и многочисленные переломы, после госпитализации он впал в кому. Утром 5 апреля его на вертолете санавиации перевели в больницу Нового Уренгоя.